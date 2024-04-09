MOSSAD istedi Almanya'da takip yaptılar! Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi Benan Tumlucalı 25 bin euro karşılığında...

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde İsrail’in istihbarat birimi MOSSAD’a çalışan bir şebekeyi daha çökertti. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olarak çalıştığı ortaya koyuldu. MOSSAD'a çalışan özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin MOSSAD'ın siparişiyle Almanya'ya casusluk için gittikleri, burada istihbarat servisinin istediği kişileri takip edip karşılığında 25 bin Euro para aldıkları ortaya çıktı. MOSSAD'a çalışan çiftin havalimanında yaptığı yakın takibin görüntülerine de ulaşıldı.

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