Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddialarını çürüttü: "Tamamen kurgudan ibarettir"

"DOSYA TAMAMEN KURGUDAN İBARETTİR"

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu, iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir" ifadelerini kullandı.