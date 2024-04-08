08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddialarını çürüttü: "Tamamen kurgudan ibarettir"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddialarını çürüttü: "Tamamen kurgudan ibarettir"

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
ABONE OL
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu” iddialarını çürüttü: Tamamen kurgudan ibarettir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu’ iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, açıklamalarda bulundu.

"DOSYA TAMAMEN KURGUDAN İBARETTİR"
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu, iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"MANİPÜLE ETME AMAÇLI SERVİS EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"
Devletin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu olmadığını belirten DMM, "Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ'yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Esra Albayrak’la ilgili manipülasyona yalanlamaEsra Albayrak’la ilgili manipülasyona yalanlama ESRA ALBAYRAK'LA İLGİLİ MANİPÜLASYONA YALANLAMA
‘Müzeye çevrildi’ algısına yalanlama‘Müzeye çevrildi’ algısına yalanlama 'MÜZEYE ÇEVRİLDİ' ALGISINA YALANLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA