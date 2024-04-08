Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddialarını çürüttü: "Tamamen kurgudan ibarettir"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu’ iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir” ifadelerini kullandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, açıklamalarda bulundu.
"DOSYA TAMAMEN KURGUDAN İBARETTİR"
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu, iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir" ifadelerini kullandı.
"MANİPÜLE ETME AMAÇLI SERVİS EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"
Devletin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu olmadığını belirten DMM, "Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ'yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
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