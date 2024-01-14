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DMM'den Esra Albayrak'la ilgili İsrail manipülasyonuna yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2024
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DMM’den Esra Albayrak’la ilgili İsrail manipülasyonuna yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan bir ekran görüntüsü ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı siyah insanları överken bile ırkçılığını gizleyemiyor" iddiası yalandı. DMM tarafından yapılan paylaşımda, "İddiaya konu ekran görüntüsündeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir." ifadeleri kullanıldı.

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