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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa finalinin ardından açıklamalar: Çok üzüldüm! Bu final yakışmadı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Süper Kupa finalinin ardından açıklamalar: Çok üzüldüm! Bu final yakışmadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa finalinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bugünkü senaryo kimsenin aklına gelmedi. Çok üzüldüm. Bu gerginliği gidermemiz gerekiyor. Bu final yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa finalinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Bugünkü senaryo kimsenin aklına gelmedi. Çok üzüldüm. Bu gerginliği gidermemiz gerekiyor. Bu final yakışmadı." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ ALET ETTİLER"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Kendi amaçlarınıza bu çocukları neden alet ediyorsunuz?"

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