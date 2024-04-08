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İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: "Katil aranıyorsa İsrail'e ve..."

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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İstanbul Valisi Gül’den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Katil aranıyorsa İsrail’e ve...

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." ifadesini kullandı.

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