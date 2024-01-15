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Ayasofya Camii üzerinden algı çalışması! ‘Müzeye çevrildi’ yalanına DMM’den müdahale geldi: Söz konusu bile değildir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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Ayasofya Camii üzerinden algı çalışması! ‘Müzeye çevrildi’ yalanına DMM’den müdahale geldi: Söz konusu bile değildir

15 Ocak itibarıyla Ayasofya Camii’nin yabancı turistlere ücretli olması algıcıların “Ayasofya Camii yeniden müzeye çevrildi” yalanını ortaya atmasına neden oldu. Çıkan asılsız haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelenlerle kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin 15 Ocak itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

"Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarınınki veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.

Ayasofya Camii’ne girişlere yeni düzenleme
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