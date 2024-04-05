Bayram trafiği başladı! İşte karayollarında son durum... | Bakan Yerlikaya’dan videolu paylaşım: 65 bin 600 personel görevde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirterek, bu kapsamda kara, hava ve demiryollarında tüm önlemlerini aldıklarını aktardı. Fahiş fiyat artışlarına karşı teyakkuzda olduklarını anlatan Uraloğlu, yollarda ise vatandaşın güvenliği için önlemlerin üst düzeyde olacağını söyledi.

HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA BAYRAMDA VE 23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.