Bayram trafiği başladı! İşte karayollarında son durum... | Bakan Yerlikaya'dan videolu paylaşım: 65 bin 600 personel görevde
Bugün 9 günlük bayram tatili başlıyor. Binlerce kişi İstanbul’dan memleketine ya da farklı lokasyonlara tatil yapmak için harekete geçmeye başladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili videolu paylaşımda bulunarak 'trafik' ve 'asayiş' kapsamında ekiplerin yoğun hizmet vereceğini açıkladı. Trafikte son durum ne? Hangi yollar ücretiz? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler yola çıkmaya başladı.
BAYRAM TATİL TRAFİĞİ BAŞLADI!
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde bayram trafiği başladı. İstanbul'da saat 18.10 itibariyle yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.
YOĞUNLUK ARTIYOR
Megakentte trafiğin özellikle D-100 kara yolunda yoğunlaştığı görüldü. TEM Otoyolu'nda da saat 16.30 itibariyle yoğunluğun artmaya başladığı dikkat çekti.
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN ÜCRETSİZ
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki köprü ve otoyolların yarın sabahtan itibaren 9 gün süresince ücretsiz olacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirterek, bu kapsamda kara, hava ve demiryollarında tüm önlemlerini aldıklarını aktardı. Fahiş fiyat artışlarına karşı teyakkuzda olduklarını anlatan Uraloğlu, yollarda ise vatandaşın güvenliği için önlemlerin üst düzeyde olacağını söyledi.
HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA BAYRAMDA VE 23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.
OTOGARLAR DOLU TAŞTI
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen yolcuların yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, hafta sonu öncesinde birçok yolcunun da memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere otogara geldiği görüldü.
Yoğunluk otogarın içinde bulunan yollara da yansıdı; otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında kendi araçlarını veya taksileri kullanarak gelen yolculardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.
BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre, bugün ve yarın yurdun büyük bölümü sıcak ve güneşli, sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Pazar Doğu ve Batı illerinde yağış beklenirken, iç kesimlerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. 8 Nisan Pazartesi'den itibaren Doğu Anadolu'da başlayan yağışlı ve serin hava bayramda diğer bölgelere doğru yayılacak. Bayram süresince ülke genelinde az bulutlu, yer yer yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.
İstanbul'da 9 Nisan'da bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığının 17 derece civarı olması bekleniyor. Bayramda ise megakentte az bulutlu hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 18-19 derece arası olacak. İzmir'de ise bayramın son gününe kadar güneşli hava hakim. Bayramın son günü sıcak hava yerini kapalı havaya bırakacak, cumartesi ise kent genelinde yağışlı geçecek. Sıcaklıklar ise 23-26 derece arasında. Ankara'da hava bayramda kapalı olacak. Arife, bayramın ilk ve üçüncü günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 21 derece civarında olacak. Bayramın ikinci günü güneşli havanın hakim olacağı Ankara'da, sıcaklığın ise 22 derece olması bekleniyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM: HAYATLA YARIŞILMAZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla 9 günlük bayram tatiline gidecek vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.
Öte yandan 'trafik' ve 'asayiş' kapsamında bayram tatilinde aktif olarak hizmet verileceğini açıkladı.
9⃣ günlük Ramazan Bayramı tatili yarın, 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024
Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor.
⚠️Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda… pic.twitter.com/QlzJ6fzl8A
İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında yer alan satır başları:
"Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirler arası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimi yapılacak" ifadelerini kullandı.
Bayram tatili süresindeki asayiş hizmetlerine değinen Yerlikaya, "210 bin personel, 22 bin 800 asayiş ekibi, 2 bin 530 motosiklet, 417 dron ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak. Yola çıkan sevgili vatandaşlarım, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.
Öte yandan; İçişleri Bakanlığı'nca bayram tatilinde bütün noktalarda daha önceki bayramlarda alınan tedbirlerin yaklaşık 2 katı artırıldığı belirtildi.
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