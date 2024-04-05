Türkiye "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi! Dışişleri'nin açıklamasındaki Rusya detayı

AKKA'NIN HÜKÜMLERİ

NATO ve SSCB'nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkelerinin imzaladığı antlaşmada, taraf devletlerin, muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve savaş helikopterleri dahil olmak üzere, 5 kategorideki konvansiyonel silahlı kuvvetlere ilişkin yükümlülüklerinin yerine getireceği kaydediliyor.

Taraf devletlerin, söz konusu silahlarını sınırlandırmasını, gerekirse indirmesini gerektiren antlaşmada, "Her Taraf Devlet, gerek konvansiyonel silahlı kuvvetlerin indirimi süresince gerek indirimlerin tamamlanmasından sonra, güvenlik ve istikrarın temini için bu antlaşmayla saptanan diğer önlemleri de uygulayacaktır." ifadesine yer veriliyor.