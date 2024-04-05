Türkiye "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi! Dışişleri'nin açıklamasındaki Rusya detayı
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rusya'nın 7 Kasım 2023'te AKKA'dan çekildiğini hatırlatarak, "Bunun sonucunda, antlaşmanın anlamlı şekilde uygulanmasına devam edilmesi imkanı kalmamıştı." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Türkiye, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.
Kararda, "Antlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
"ASKIYA ALINDI"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasını "askıya aldığını" bildirdi.
Sözcü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin AKKA'dan çekilmediğini ancak antlaşmanın uygulanmasının "askıya alındığını" belirtti.
Rusya'nın 7 Kasım 2023'te AKKA'dan çekildiğini ifade eden Keçeli, "Bunun sonucunda, antlaşmanın anlamlı şekilde uygulanmasına devam edilmesi imkanı kalmamıştı." ifadesine yer verdi.
"Askıya alma" kararının geri alınabilir bir karar olduğunu belirten Keçeli, şunları kaydetti:
"Bu konuda, NATO Konseyi tarafından 7 Kasım'da açıklama yapılmıştı. Biz ayrıca bir açıklama daha yaparak kararımızı gerekçeleriyle duyurmuştuk. AKKA'ya taraf NATO müttefiklerinin antlaşmayı uygulamayı askıya alma kararlarının yürürlüğe gireceği tarihi, her müttefik kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde belirliyor. Halihazırda AKKA'ya taraf müttefiklerin büyük çoğunluğunca askıya alma kararı yürürlüğe girdi. AKKA'yı uygulamayı askıya alma kararımızın 8 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine yönelik iç hukuki süreç tamamlandı ve bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Kararı 5 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı."
RUSYA AKKA'DAN ÇEKİLMİŞ, ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ASKIYA ALMIŞTI
Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararını alırken Moskova yönetimi 7 Kasım 2023'te, AKKA'dan resmen çekilmişti.
ABD de, 7 Kasım 2023'te Rusya'nın, AKKA'dan çekilmesinin ardından antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurmuştu.
Kanada da 8 Kasım 2023'te, antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.
Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija da 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Moldova Hükümetinin AKKA'nın askıya alınmasını onayladığını söylemişti. Mija, "Moldova, daha sonra uygulamaya geri dönme olasılığıyla birlikte askıya alır." ifadelerini de kullanmıştı.
AVRUPA'DA KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLER HAKKINDA ANTLAŞMA
19 Kasım 1990'da Paris'te imzalanan ve 1992'de yürürlüğe giren antlaşmaya Belçika, Bulgaristan, eski Çekoslovakya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile ABD taraf olmuştu.
AKKA'NIN HÜKÜMLERİ
NATO ve SSCB'nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkelerinin imzaladığı antlaşmada, taraf devletlerin, muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve savaş helikopterleri dahil olmak üzere, 5 kategorideki konvansiyonel silahlı kuvvetlere ilişkin yükümlülüklerinin yerine getireceği kaydediliyor.
Taraf devletlerin, söz konusu silahlarını sınırlandırmasını, gerekirse indirmesini gerektiren antlaşmada, "Her Taraf Devlet, gerek konvansiyonel silahlı kuvvetlerin indirimi süresince gerek indirimlerin tamamlanmasından sonra, güvenlik ve istikrarın temini için bu antlaşmayla saptanan diğer önlemleri de uygulayacaktır." ifadesine yer veriliyor.
Antlaşmada, taraf devletlerin bu antlaşmanın imzasında, diğer bütün taraf devletlere, antlaşmayla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat mevcutlarının azami düzeylerini bildireceği belirtiliyor.
Süresiz olacağı vurgulanan antlaşmada, "Her taraf devlet, bu antlaşmanın konusuna ilişkin olağanüstü olayların kendi yüksek çıkarlarını tehlikeye attığına karar verdiği takdirde, ulusal egemenlik haklarını kullanarak bu antlaşmadan çekilmek hakkına sahip olacaktır." ifadesi bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak