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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir ve beraber olacağız! | Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan Ayasofya’da dua: Bir ve beraber olacağız! | Hırka-i Şerif’i de ziyaret etti

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Ayasofya'da dua etti. Başkan Erdoğan "Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emaneti salavatlar eşliğinde bizzat kendi açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı sonrası dua etti. Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak şunları söyledi:

Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği yardımı gönderiyoruz sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız beraber olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.

Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

MUKADDES GÜN MUKADDES EMANET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

BİZZAT KENDİ AÇTI

Erdoğan Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emaneti salavatlar eşliğinde bizzat kendi açtı.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.
Başkan Erdoğan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti!Başkan Erdoğan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti! BAŞKAN ERDOĞAN HIRKA-İ ŞERİF'İ ZİYARET ETTİ!

Başkan Erdoğan’dan Ayasofya’da duaBaşkan Erdoğan’dan Ayasofya’da dua BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA'DA DUA
Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet’i ziyaret etti!Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet’i ziyaret etti! BAŞKAN ERDOĞAN HIRKA-İ SAADET'İ ZİYARET ETTİ!

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