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Bayram trafiğinde yoğunluk yüzde 80! İşte karayollarında son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 18:52
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 35 milyon kişi yollara çıkıyor. Megakent İstanbul’dan da göç başladı. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. İşte İstanbul trafiğinden notlar…
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Bayram trafiğinde yoğunluk yüzde 80!
Bayram trafiğinde yoğunluk yüzde 80!
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