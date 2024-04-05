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Yollarda bayram tatili yoğunluğu! Trafik yoğunluğu yüzde 80

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 19:13
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 35 milyon kişi yollara çıkıyor. Megakent İstanbul’dan da göç başladı. İstanbul'un Anadolu’ya bağlantı noktası Kocaali’deki Bekirdere rampasında bayram yoğunluğu yaşanıyor mu? Trafikteki Son Durum A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Yusuf Gül aktardı. İşte detaylar…
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Yollarda bayram tatili yoğunluğu!
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