Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu dönemi! Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu A Haber'de: Rahmeti gibi...
Tokat Belediye Başkanlığını "Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. Yazıcıoğlu duygularını A Haber canlı yayınında anlattı.
Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.
BABASININ VALİLİK YAPTIĞI ŞEHİRDE BAŞKAN SEÇİLDİ
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu duygularını A Haber'e anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Çok çalıştık çok yoğun bir seçim kampanyası dönemi atlattık. Ama çok da güzel gelişmelerle sonuç aldık. İnşallah Tokat için hayırlı olacak. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız bir an evvel de hızlı bir şekilde bu süreci başlatmak istiyoruz.
TOKATLILAR BAĞRINA BASTI
O kadar çok kişiye temas etmiş ki rahmetli… Rahmetli için çok kıymetli bir yer Tokat. Malum ilk görev yeri. Bana da nasip oldu böyle bir süreçte ilk görev yerim olmuş olacak. Valilik binası ona nasip oldu belediye binası da bana nasip oldu karşılıklı binalar. Tokat'ta birbirlerine bakıyorlar.
TEMAS ETMEDİĞİ KİMSE KALMAMIŞ
Rahmetli gerçekten özellikle 80'li yıllarda temas etmediği hiç kimse kalmamış. Her yerde müthiş bir ahde vefa örneğini gösterdi. Sonuca da yansıdı bu. Bu çok büyük bir miras. Çok da büyük bir sorumluluk ben bu sorumluluğun farkındayım. Bu ahde vefayı devam ettireceğim. İnşallah güzel olacak her şey için.
Dün bir vatandaşımızla karşılaştık rahmetli ona gerçekten müthiş bir dokunuş yapmış. Benim ona karşı çok büyük bir ahde vefam var ben bu vefa borcunu ödemeye geldim dedi. Bu bana çok büyük bir sorumluluk veriyor ağırlık katıyor.
Ama biz Yazıcıoğlu genini taşıyoruz inşallah bu sorumluluğu harfiyen yerine getirip güzel hizmetler yapmaya bu yolda devam etmeye gayret sarf edeceğim.
"HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her şeyin ötesinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bizi bu göreve layık gördü ona ve tüm teşkilata çok teşekkürlerimi sunuyorum. Başta da Yücel Bulut beye sayın milletvekilimize o da bütün seçim kampanyası döneminde benim yanımdan ayrılmadı. Teşkilatımızın tüm üyelerine teşekkür ediyorum.
Rahmetli gibi tam bir devlet adamı olmak yolunda ilerleyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.
YAZICIOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ
Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu.
Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.
İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu.
Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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