Tokat’ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu dönemi! Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu A Haber’de: Rahmeti gibi...

TEMAS ETMEDİĞİ KİMSE KALMAMIŞ

Rahmetli gerçekten özellikle 80'li yıllarda temas etmediği hiç kimse kalmamış. Her yerde müthiş bir ahde vefa örneğini gösterdi. Sonuca da yansıdı bu. Bu çok büyük bir miras. Çok da büyük bir sorumluluk ben bu sorumluluğun farkındayım. Bu ahde vefayı devam ettireceğim. İnşallah güzel olacak her şey için.

Dün bir vatandaşımızla karşılaştık rahmetli ona gerçekten müthiş bir dokunuş yapmış. Benim ona karşı çok büyük bir ahde vefam var ben bu vefa borcunu ödemeye geldim dedi. Bu bana çok büyük bir sorumluluk veriyor ağırlık katıyor.