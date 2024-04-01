Erzurum'da seçimin kazananı AK Parti oldu! Mehmet Sekmen A Haber'de: Erzurum halkına teşekkür ediyorum
Erzurum'da yerel seçimlerde Mehmet Sekmen yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sekmen, "Hizmetimiz daha da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.
Erzurum'da seçmen mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen ile bir kez daha yola devam dedi.
Seçimin kazanan ismi Mehmet Sekmen, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Yapılan seçimin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik yerel seçim yapıldı vatandaşımız oyunu kullandı milli iradesini ortaya koydu.
"VATANDAŞ BAZI MESAJLAR VERDİ"
Neticeye bakınca vatandaş bazı mesajlar verdi. Daha dikkatli olmamızı kendisini düşünmemizi ve hayatını zorluklarını ifade eden bir yansıması oldu. Gerek dünyamız gerekse ülkemiz bir pandemi hastalığını iki yıl sürede atlattı. Bunun önemli bir ekonomik yansıması oldu. Arkasından bir ekonomik kriz, arkasından Rusya-Ukrayna savaşı ve arkasından da 6 Şubat depreminin getirdiği büyük bir yük. Böyle olması dolayısıyla ülkemiz başta dünya ve arkasından ülkemiz çok daha zor şartlar altında bir dönemi geçirmeye çalışıyor. Bunun ister istemez vatandaşımıza yansıması oldu. Bu vesileyle böyle bir netice tezahür etti.
"ERZURUM HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Bunun milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu mesajın alındığı kanaatindeyim. İnşallah önümüzdeki günler enflasyonun durdurulması, hayat pahalılığının durdurulmasıyla ilgili önlemler alınacağını tahmin ediyorum. Biz de belediyeler olarak emekliye dar gelirli insanlarımıza nasıl katkı sunarız onun gayreti içerisinde olacağımızı ifade ediyorum. Ben Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Teveccühünü bizden yana kullandı. Mevcutlara bakınca iyi bir oy aldığımız kanaatindeyim.
AYNI HIZLA AŞKLA YOLA DEVAM
Hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğimizi ifade ediyorum. Kazanan biz değil kazanan Erzurum halkı oldu. Çünkü bizim hizmetlerimizi yakınen gördü biliyor ve tanıyor. Aynı hızla aynı aşk aynı şevkle yolumuza devam edeceğimizi buradan ifade edebilirim.
3 DÖNEM ÜST ÜSTE
Halkıma teşekkür ediyorum. İnşallah onların teveccühünü desteğini utandırmayacağımı ifade edebilirim. Onlara olan hizmetimiz aynen devam edecek hatta daha da artarak devam ettireceğiz. Kimseye küskün falan bugüne kadar olmadık bugünden sonra da olmayacağız. Halkımızı seviyoruz hemşehrilerimizi seviyoruz. İnşallah onlara hizmetlerin en güzelini verirken bu arada hayat pahalılığıyla ilgili mutlaka vatandaşlarımıza kalıcı çözümler üreteceğimizi ifade ediyorum.
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