Erzurum’da seçimin kazananı AK Parti oldu! Mehmet Sekmen A Haber’de: Erzurum halkına teşekkür ediyorum

Seçimin kazanan ismi Mehmet Sekmen, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Yapılan seçimin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik yerel seçim yapıldı vatandaşımız oyunu kullandı milli iradesini ortaya koydu.

"VATANDAŞ BAZI MESAJLAR VERDİ"

Neticeye bakınca vatandaş bazı mesajlar verdi. Daha dikkatli olmamızı kendisini düşünmemizi ve hayatını zorluklarını ifade eden bir yansıması oldu. Gerek dünyamız gerekse ülkemiz bir pandemi hastalığını iki yıl sürede atlattı. Bunun önemli bir ekonomik yansıması oldu. Arkasından bir ekonomik kriz, arkasından Rusya-Ukrayna savaşı ve arkasından da 6 Şubat depreminin getirdiği büyük bir yük. Böyle olması dolayısıyla ülkemiz başta dünya ve arkasından ülkemiz çok daha zor şartlar altında bir dönemi geçirmeye çalışıyor. Bunun ister istemez vatandaşımıza yansıması oldu. Bu vesileyle böyle bir netice tezahür etti.