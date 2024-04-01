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Rusya ve Katar ile kritik görüşme! Ana gündem maddesi Gazze ve Karadeniz...

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Rusya ve Katar ile kritik görüşme! Ana gündem maddesi Gazze ve Karadeniz...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmelerde Gazze ve Karadeniz'deki gelişmeler ele alındı. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son durumu telefonda görüştü.

GAZZE ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

RUSYA İLE DE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.

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