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“Süper Vali” Recep Yazıcıoğlu anısına… | PORTRE

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Giriş: 08.09.2023 08:45
Halkın yanında, halktan olan bir isim o...  İşte şüpheli bir kaza sonucu 20 yıl önce 8 Eylül'de aramızdan ayrılan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hikayesi...
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