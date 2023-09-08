“Süper Vali” Recep Yazıcıoğlu anısına… | PORTRE

Halkın yanında, halktan olan bir isim o... İşte şüpheli bir kaza sonucu 20 yıl önce 8 Eylül'de aramızdan ayrılan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hikayesi...

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