Son dakika | AK Parti’de olağanüstü MYK toplantısı

RAPORLAR BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

Akkuş, "Artık seçimin sonuçlarını değerlendiriyor AK Parti. Zaten Başkan Erdoğan da dün gerçekleştirmiş olduğu balkon toplantısında bunun sinyallerini vermişti. Bu kapsamda AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söylemek mümkün. Raporlar yarın tek bir hane halinde Başkan Erdoğan'a sunulacak o da MYK toplantısında olacak. Henüz toplantının saati belli değil." ifadelerini kullandı.