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Son dakika | AK Parti'de olağanüstü MYK toplantısı

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Son dakika | AK Parti’de olağanüstü MYK toplantısı

Son dakika haberi... AK Parti'de seçim sonrası ilk olağanüstü MYK yarın toplanacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları canlı yayında aktardı. Akkuş, "Raporlar yarın tek bir hane halinde Başkan Erdoğan’a sunulacak." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından AK Parti'de seçim sonrası ilk olağanüstü MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek.

RAPORLAR BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

Akkuş, "Artık seçimin sonuçlarını değerlendiriyor AK Parti. Zaten Başkan Erdoğan da dün gerçekleştirmiş olduğu balkon toplantısında bunun sinyallerini vermişti. Bu kapsamda AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söylemek mümkün. Raporlar yarın tek bir hane halinde Başkan Erdoğan'a sunulacak o da MYK toplantısında olacak. Henüz toplantının saati belli değil." ifadelerini kullandı.

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