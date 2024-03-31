DEM’in İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak! İşte Kandil-CHP-DEM üçgenindeki kirli ittifak

HEM KANDİL HEM DEM İTİRAF ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından hem Kandil'den hem de DEM Parti'den itiraf geldi.

İsmi gizlenen DEM'li bir yönetici yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.

Seçim süreci boyunca Ekrem İmamoğlu'nu değil AK Parti adayı Murat Kurum'u hedef alan Beştaş'ın göstermelik bir aday olduğu sık sık dile getirildi.