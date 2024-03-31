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DEM'in İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak! İşte Kandil-CHP-DEM üçgenindeki kirli ittifak

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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DEM’in İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak! İşte Kandil-CHP-DEM üçgenindeki kirli ittifak

Aylardır beklenen 31 Mart yerel seçimler heyecanı kapıya dayandı. Kandil'in talimatları doğrultusunda kurulan DEM-CHP dayanışması gün gibi ortaya çıktı. CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Bu doğrultuda bazı bölgelerde aday çıkarmayan DEM Parti, göstermelik olarak İstanbul'da aday olarak Meral Danış Beştaş'ı çıkardı. Kirli ittifak gizli tutulmaya çalışılırken, bugün DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın ikametgahının İstanbul’da olamamasından kaynaklı olarak oy kullanamayacağı öğrenildi. Bu durum CHP- DEM ittifakının İstanbul oyununu açığa çıkardı.

31 Mart yerel seçimleri için beklenen gün geldi çattı. Seçim öncesi süreçte terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık ise defalarca Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni) aday gösterildi.

DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINI İSTEMEDİLER
DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Meral Danış Beştaş ismini seçim kuruluna bildirdi. Başak Demirtaş'ın ismi gündeme geldiğinde bir sinerji oluşturmuş, DEM Parti'nin İstanbul'daki oy oranı yüzde 8 seviyesine çıkmıştı.

Zaten seçimlerde de oy oranları bu seviyedeydi. Seçim kampanyası sürecinde bu oranın artması mümkündü. Ancak Kandil'den Mustafa Karasu'dan gelen açıklama üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi, Ankara için düşünülen Meral Danış Beştaş aday gösterildi.

HEM KANDİL HEM DEM İTİRAF ETTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından hem Kandil'den hem de DEM Parti'den itiraf geldi.

İsmi gizlenen DEM'li bir yönetici yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.

Seçim süreci boyunca Ekrem İmamoğlu'nu değil AK Parti adayı Murat Kurum'u hedef alan Beştaş'ın göstermelik bir aday olduğu sık sık dile getirildi.

İKAMETGAH OYUNU
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın ikametgahının İstanbul'da olamamasından kaynaklı olarak oy kullanamayacağının duyurulmasının ardından bu durum CHP- DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Beştaş'ın oy kullanamayacağına ilişkin DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından bir açıklama yapıldı.

"Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır"

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DEM’den CHP’ye seçim ayarlı bomba!DEM’den CHP’ye seçim ayarlı bomba! DEM'DEN CHP'YE SEÇİM AYARLI BOMBA!

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