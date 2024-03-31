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Son dakika | Antalya'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Son dakika | Antalya’da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15 kilometre altında gerçekleşti.

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