Bir o yana bir bu yana! CHP’nin gizli ortağı DEM Parti Atatürk posterlerini topladı! Üç maymunu oynamaya devam ediyorlar...

CHP'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 'OY KAYGISI'

Konuya ilişkin SABAH'a açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Esenyurt İlçe Sorumlusu Tarkan Burçak Uygun, "Esenyurt Belediyesi'ne bağlı kültür merkezinde asılı bulunan Atatürk fotoğraflarının DEM Partililer tarafından kaldırılması ve CHP'li Başkanın da programa katılmasına rağmen bu duruma tepkisiz kalması ikiyüzlü siyasetlerinin ispatıdır. Hani Atatürk kırmızı çizginizdi? Demek ki sizin asıl çizginiz oy kaygınız. Ha Disney kafası ha CHP kafası." dedi.