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Başkan Erdoğan İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı: Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Damla Karasu
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Başkan Erdoğan İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullandı: Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Türkiye beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Başkan Erdoğan oy verme işleminin ardından "Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak." dedi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, saat 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Kabine geçip oylarını kullanan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı "3308" numaralı sandıkta 341'i seçmen 5'i sandık görevlisi 346 kişi vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Başkan Erdoğan 249. Emine Erdoğan da 248. sırada yer alıyor.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Başkan Erdoğan oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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