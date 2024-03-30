İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 421 organize suç örgütü çökertildi





Esenyurt'a bir otelde düzenlenen programda konuşan Yerlikaya, "Ama biz 31 Mart akşamı da bayram yapmak istiyoruz. Yani bayramın öncüsü olsun istiyoruz. Bu 11 ayın sultanı Ramazan'da ama ondan önce iki ay boyunca yani üç aydan beri il teşkilatımız ilçe teşkilatlarımız kadın kolları gençlik kolları ana kademe gerçekten büyük bir gayret gösterdiniz çalıştınız. Kader gayrete aşıksa Allah da çalışanı sever, çalışana verirse, bizim makam fikri olarak, dünya olarak bu görevleri istemediğimiz, sadece ve sadece bize oy veren, oy vermeyen ayrımı da yapmadan tüm Esenyurt'a tüm İstanbul'umuza şehirlerin sultanı aziz İstanbul'a şu yaşatılan beş yıl gibi değil, bir an önce onları unutturup o dönemleri unutturup hiçbir şekilde keşke demeden iyi ki iyi ki Hamit Öncü'yü seçmişiz, iyi ki Murat Kurum'u seçmişiz" şeklinde konuştu.