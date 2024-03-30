İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 421 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen 'İstanbul'un Huzuru, Esenyurt'un Huzuru İftar Buluşması' programına katıldı. Yerlikaya, "Diyorum ki, vatandaşımın bildiği ve canının yandığı veya canının sıkıldığı bir organize suç örgütü; küçük, büyük, yerel, ulusal umurumda değil. Eğer bunları savcımızla beraber oturup ahenkle, fiziki teknikle, planlı projeli değerlendirip MASAK'la beraber bunları üç ay, bilemedin dört ayda eğer adalete teslim etme hareketini başlatmaz ve bunu başarmazsan sen orada durdurma alırım diyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul'un Huzuru, Esenyurt'un Huzuru İftar Buluşması' programına katıldı.
Esenyurt'a bir otelde düzenlenen programda konuşan Yerlikaya, "Ama biz 31 Mart akşamı da bayram yapmak istiyoruz. Yani bayramın öncüsü olsun istiyoruz. Bu 11 ayın sultanı Ramazan'da ama ondan önce iki ay boyunca yani üç aydan beri il teşkilatımız ilçe teşkilatlarımız kadın kolları gençlik kolları ana kademe gerçekten büyük bir gayret gösterdiniz çalıştınız. Kader gayrete aşıksa Allah da çalışanı sever, çalışana verirse, bizim makam fikri olarak, dünya olarak bu görevleri istemediğimiz, sadece ve sadece bize oy veren, oy vermeyen ayrımı da yapmadan tüm Esenyurt'a tüm İstanbul'umuza şehirlerin sultanı aziz İstanbul'a şu yaşatılan beş yıl gibi değil, bir an önce onları unutturup o dönemleri unutturup hiçbir şekilde keşke demeden iyi ki iyi ki Hamit Öncü'yü seçmişiz, iyi ki Murat Kurum'u seçmişiz" şeklinde konuştu.
"BUNLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
İftar programında konuşan Yerlikaya " Organize suç örgütleri, Cumhurbaşkanı bunlara diyor ki şehir eşyaları. Kimsiniz? Biz onlara diyoruz ki, para için ortaya çıkan taptığı tek yer ve dünyası tek onların diğer dünyaya inanmıyorlar onlar. Paraya tapar, paraya erişebilmek için sizin helal masanızdan helal kazancınıza gelir cüret eder çökmeye. Valilerime, emniyet, jandarma istihbaratıma ne diyorum biliyor musunuz? Bakın, şehirlere gittiğim zaman aynı sizler gibi bu şekilde hasbihal ettiğim zaman, sorduğum zaman veya sormadan kendileri söylediği zaman. Diyorum ki, vatandaşımın bildiği ve canının yandığı veya canının sıkıldığı bir organize suç örgütü küçük büyük, yerel, ulusal umurumda değil. Eğer bunları savcımızla beraber oturup ahenkle fiziki teknikle planlı projeli değerlendirip MASAK'la beraber bunları üç ay bilemedin dört ayda eğer adalete teslim etme hareketini başlatmaz ve bunu başarmazsan sen orada durdurma alırım diyorum. Benim arkadaşlarım ne yaptılar biliyor musunuz? Beraber ne yaptık, Cumhurbaşkanımız eşkıya istemiyorum diyor. 4 Haziran-29 Mart yani bugün akşama kadar 421 organize suç örgütü diz çöktürüldü, çökertildi, adalete teslim edildi. Bu diz çökme işi yakışıyor bunlara, en güzel hali bu halleri, beğendiniz mi bunu? Yapmadığımız operasyon sayılarını arkadaşlarımız vermişler değerli kardeşlerim bunların kökünü kazıyacağız. Kararlıyız, inançlıyız" şeklinde konuştu.
"MASAK'A BİLGİ VERİYORUZ"
Bakan Yerlikaya "Yakışıklı arabalarımı gördünüz mü? Bakanlığımız ve MASAK'ı biliyorsunuz değil mi? Biz bunların şemalarını çıkarıp odamızda karşıya yapıştırıp her gün oradaki adamların gözlerine bakarak sabırlı ol, seni de içeriye, dama göndereceğiz diyoruz. Ama bu arada MASAK'a da bilgiler veriyoruz. Bunların milletin paralarına helal kazancına çöküp de onların o para hareketlerini istiflerini bir bir ortaya çıkardıktan sonra, bir gün sabahleyin ya Allah bismillah deyip de benim kahraman polisim kapıyı koçbaşı ile kırıp hepsine diz çöktürdükten sonra, savcıya müracaat ediyoruz. Mal hareketlerinin mallarına, taşınır, taşınmaz, para, araba bunlara el konuyor ya, biz müracaat ettik. Bir farkındalık olsun diye İstanbul emniyeti olarak savcımıza savcımız inandı bize, mahkemede dedi ki, evet bu el konulan mallar içinde bulunan bu az önce seyretmiş olduğunuz araçların hepsini ki 23 taneydi o vakit, İstanbul polisine tahsis ettik dedi" şeklinde konuştu.
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