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İzmir'de İZBAN kabusu! İZBAN'daki arıza vatandaşları mağdur etti: Yüzlerce yolcu raylarda yürüdü

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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İzmir’de İZBAN kabusu! İZBAN’daki arıza vatandaşları mağdur etti: Yüzlerce yolcu raylarda yürüdü

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 5 yıllık süreçte verdiği hizmet sözleri yerine getiremedi.  İzmir'in birçok ilçesi yenilenmeyen altyapı sorunları, körfez kirliliği, oluşan çöp dağları nedeniyle yerinde sayıyor. Tüm yaşanan sorunlara bir de ulaşım eklendi. Son olarak İzmir’de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. İşte saniye saniye o anlar...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye'si vatandaşları hizmet yerine sorun yığdırmaya devam ediyor.

Son olarak İzmir'de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti.


İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolculara zorlu anlar yaşattı. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.

BİRBİRLERİNİ RAYLARDAN YUKARIYA ÇEKEREK İSTASYONA ÇIKTILAR
Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı.

Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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