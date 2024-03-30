CHP lideri Özgür Özel’in "İP" cambazlığı! Tepkiler peş peşe geldi: “Tipitip” ve “emanetçi arkadaş”
31 Mart seçimlerine artık sayılı saatler kaldı. Mart ayı içerisinde gittiği birçok ilde İYİ Parti seçmenini manipüle etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ortaklarına oy verilmesinin ‘ihanet’ olacağını savundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti Denizli Adayı Yasin Öztürk'ten Özel'e tepki geldi. Öztürk, Özel'e “tipitip” ve “emanetçi arkadaş” şeklinde ağır ifadeler kullandı.
İlk olarak memleketi Manisa'da İYİ Parti seçmenini "kendi partilerine oy vermemeye" davet eden Özel, "Aman ha arkamızda durun sakın bize kaybettirmeyin. Ayrıca şunu unutmayın, eski dosttan düşman olmaz" ifadelerini kullandı.
"HEPSİNDEN VALLAHİ BİLLAHİ OY İSTİYORUM"
Balıkesir'deki mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler sarf edip İYİ Partililerin CHP'ye oy vermesini isteyen Özel, "Sende olmayan vicdan, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" şeklinde konuştu.
Hızını alamayan Özel, Denizli'de de benzer açıklamalarına devam ederek, "Eski ittifak ortaklarımız CHP'ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse AK Parti kazanacak" ifadeleriyle bir başka algı operasyonuna girişti.
TÜM TUŞLARA BASIYOR
Ordu'da da tüm İYİ Partililerin CHP'ye oy vermesi gerektiğini vurgulayan Özel, İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz'ı desteklemenin "ihanet" olduğunu dile getirecek kadar ileri gitti.
Edirne'deki mitinginde de İYİ Parti seçmeninin oylarını isteyen Özel, burada CHP'nin desteklenmemesi halinde AK Parti'nin galip geleceğini savundu.
İYİ PARTİ: TİPİTİP, ÜÇKÂĞITÇI, EMANETÇİ...
Özel'in son 1 ay içerisindeki söylemleri, İYİ Parti cephesinde sert tepki gördü. Edirne'de konuşan Akşener, "Özel, 'Bize oy vermezseniz AK Parti kazanır' diyor. Ben bir Rumeli kızıyım. Bu tür üçkâğıtları yemiyorum. Alışmış arkadaşlar. Bu üçkâğıttan sıyrılalım. Bu üçkâğıt, sizi çırak çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Denizli Adayı Yasin Öztürk ise Özel'e "tipitip" ve "emanetçi arkadaş" şeklinde ağır ifadeler kullanarak, "İstanbul'a gidersin DEM'den medet beklersin, Buraya gelince İYİ'lerden medet umarsın" sözleriyle gündem oldu.
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