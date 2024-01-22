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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlere ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya "Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde Antalya ve Muğla kıyılarına vuran cesetlerle ilgili detayları paylaştı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının detayları:

Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu.

Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

90 KİŞİLİK TEKNE KAYIP

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.

CESETLER ANTALYA KIYISINA MI SÜRÜKLENDİ?

Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

MUĞLA'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Muğla’da da sahile ceset vurdu! MUĞLA'DA DA SAHİLE CESET VURDU!

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