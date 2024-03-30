CHP ve DEM'den Kürt seçmene kirli tuzak! Kandil ve marjinal sol! Üçü bir arada yeni ittifak...
Yerel seçimlere artık saatler kalırken CHP ile DEM Parti başta İstanbul özelinde çok sayıda il ve ilçede ittifak yaptı. İki parti ayrıca farklı görüşlerle Kürt seçmenlere de tuzak kurarken, DEM içinde yaşanan Hatimoğulları-Leyla Zana çekişmesinin galibinin kim olacağı merak konusu. Nitekim Hatimoğulları DEM yerine İmamoğlu'na destek olunmasını isterken, Zana ise partisi DEM'e destek istedi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür kaleme aldığı köşe yazısında CHP, Kandil ve Liberal-marjinal sol görüş arasındaki görüşmelere yönelik "Üçü bir arada yeni ittifak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
KANDİL İMAMOĞLU'NUN YÜKÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI
PKK'nın partisi olan DEM, İstanbul'da Meral Danış Beştaş'ı aday gösterirken, Beştaş'ın süreç boyunca gösterdiği pasif tavır dikkat çekti.
Kimi çevreler bu durumu "İmamoğlu PKK ile ittifak yapıyor" yükünü İmamoğlu'nun üzerinden almak için DEM'in göstermelik bir aday çıkardığı şeklinde yorumladı.
22 İLÇEDE ADAY ÇIKARMAYACAKLAR
DEM her ne kadar aday çıkararak İmamoğlu'na destek olmaya çalışsa da İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayarak aslında ittifakı resmileştirmiş oldu.
"CHP LİSTELERİNDEN GİRECEĞİZ"
DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurduklarını belirterek "İstanbul'da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. İttifak diğer büyükşehir ve ilçelerde de uygulanacak. Belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak" diyerek ittifakın detaylarını paylaştı.
ALTAN TAN'DAN İTİRAF: İMAMOĞLU'NA OY VERECEKLER
Hatta son noktada Altan Tan yaptığı açıklamada "Erdoğan gitsin İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın, 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetini devam ettirsin, silah, çatışma devam etsin, 40 yıllık hikâye devam etsin diye Ekrem İmamoğlu'na oy verecek." sözleriyle yapılan bu kirli ittifakı gözler önüne serdi.
Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme kalan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Kürt seçmene CHP ve DEM'in sandıkta kurduğu tuzağın detaylarını paylaştı.
İşte Övür'ün yazısında öne çıkanlar:
ÜÇÜ BİR ARADA İTTİFAK
Leyla Zana'nın 8 yıl sonra söylediklerine ve bugün DEM çevresinde olup bitenlere bakınca, hayrete düşmemek mümkün değil. Ömrü cezaevlerinde geçen Zana'ya karşı azgın azınlık denilen liberali- marjinali Türk solundan, CHP'yi kuşatan Saraçhane medyasından ve Kandil'den akıl almaz bir saldırı var.
Üçü bir arada yeni bir ittifak bu...
Dertleri de Zana'nın, partisi DEM'e oy istemesi. Kızıyorlar, çünkü onlar, İstanbul'da "kent uzlaşısı" adı altında İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak ve birlikte Başkan Erdoğan'ı "sallamak" istiyorlar. Kandil ve sol marjinal partiden gelen DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bunu açıkça ilan etti.
DEM'DE DERİN FİKİR AYRILIKLARI
Zana ise bu projeye karşı çıkıyor ve şöyle diyor:
"İstanbul'daki Kürtlere sesleniyoruz: Kendinize oy verin. Diyoruz ki artık DEM, bizim DEM'imizdir. Biz kimsenin uşağı değiliz. 'Oyunu bana ver ama görünmez ol' diyorlar. Biz hayalet değiliz. Bizi aptal yerine koyuyorlar."
Bu siyasi çıkış aynı zamanda son 40 yıla damgasını vuran "Kürt Memet dağlara" ya da son birkaç yılda "sandıklara" evrilen sol-ittihatçı yaklaşıma bir tepkiydi.
O tepkiyi yazar Orhan Miroğlu şöyle değerlendiriyor:
"Son 2023 seçimlerinde DEM'e oy veren Kürtler 'Sahi bizim varlık nedenimiz neydi?' sorusunu sormaya başlayınca ve DEM bu seçimlerde 1 milyonun üstünde oy kaybedince hareketin içindeki Berlin Duvarı'nın sarsıldığına şahit olduk.
Leyla Zana, halkın sorduğu ve cevap aradığı bu sorunun sahadaki sözcüsü oldu ve bu kölelik biçimini teşhir etmekle kalmadı, DEM'in kendi 'varlık nedenine' dönmesinin zamanını da ilan etmiş oldu."
Bir süredir tartışılan bu konuları birkaç kez bu köşede de yazdım. DEM içinde derin bir ayrılık yaşandığı artık saklanamaz bir gerçek. Gelinen noktayı Altan Tan şöyle özetliyor:
"DEM Parti'de bir kesim (Kandil ve AB kanadı) ne pahasına olursa olsun, Erdoğan gitsin İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın, 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetini devam ettirsin, silah, çatışma devam etsin, 40 yıllık hikâye devam etsin diye Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Bunun karşısında duranlar, değişiklik talep edenler (Leyla Zana, Ahmet Türk ve destekleyenler) DEM Parti'ye oy verecek. Diğer bir kesim de oy vermeyerek tepkisini gösterecek."
ZANA MI HATİMOĞULLARI MI?
DEM içindeki bu kavganın nasıl sonuçlanacağı, bir siyasi aktör olarak Zana'nın mı yoksa Kandil ve oradan güç alan, toplumda hiçbir karşılığı olmayan solcu Tülay Hatimoğulları'nın mı seçmen üzerinde daha etkili olacağına bağlı.
Bunu da özellikle İstanbul'da DEM seçmeninin İmamoğlu'nu tercih edip etmemesi gösterecek.
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