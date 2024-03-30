CHP ve DEM’den Kürt seçmene kirli tuzak! Kandil ve marjinal sol! Üçü bir arada yeni ittifak...

DEM'DE DERİN FİKİR AYRILIKLARI

Zana ise bu projeye karşı çıkıyor ve şöyle diyor:

"İstanbul'daki Kürtlere sesleniyoruz: Kendinize oy verin. Diyoruz ki artık DEM, bizim DEM'imizdir. Biz kimsenin uşağı değiliz. 'Oyunu bana ver ama görünmez ol' diyorlar. Biz hayalet değiliz. Bizi aptal yerine koyuyorlar."

Bu siyasi çıkış aynı zamanda son 40 yıla damgasını vuran "Kürt Memet dağlara" ya da son birkaç yılda "sandıklara" evrilen sol-ittihatçı yaklaşıma bir tepkiydi.

O tepkiyi yazar Orhan Miroğlu şöyle değerlendiriyor:

"Son 2023 seçimlerinde DEM'e oy veren Kürtler 'Sahi bizim varlık nedenimiz neydi?' sorusunu sormaya başlayınca ve DEM bu seçimlerde 1 milyonun üstünde oy kaybedince hareketin içindeki Berlin Duvarı'nın sarsıldığına şahit olduk.

Leyla Zana, halkın sorduğu ve cevap aradığı bu sorunun sahadaki sözcüsü oldu ve bu kölelik biçimini teşhir etmekle kalmadı, DEM'in kendi 'varlık nedenine' dönmesinin zamanını da ilan etmiş oldu."

Bir süredir tartışılan bu konuları birkaç kez bu köşede de yazdım. DEM içinde derin bir ayrılık yaşandığı artık saklanamaz bir gerçek. Gelinen noktayı Altan Tan şöyle özetliyor:

"DEM Parti'de bir kesim (Kandil ve AB kanadı) ne pahasına olursa olsun, Erdoğan gitsin İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın, 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetini devam ettirsin, silah, çatışma devam etsin, 40 yıllık hikâye devam etsin diye Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Bunun karşısında duranlar, değişiklik talep edenler (Leyla Zana, Ahmet Türk ve destekleyenler) DEM Parti'ye oy verecek. Diğer bir kesim de oy vermeyerek tepkisini gösterecek."