Şehit aileleri Özgür Özel’e tepkili! Zibidi çıkışı sonrası isyan ettiler: Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

'TERÖR SEVİCİLİĞİ APAÇIK ORTAYA KOYMUŞTUR'

15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "Sözde genel başkan FETÖ'yü arka bahçesi bilip şehitlerimize gazilerimize ve devletine sahip çıkan halkımıza içinde ki kini gün yüzüne çıkarmıştır. Şehit abisi olarak üzüntümüzü ifade etmeye kelimeler yetmez. Devletimizin kurumlarını gerekli yaptırımlar için göreve çağırıyorum. Bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir aymazlık. İçerisindeki fitneyi ortaya koyarak büyük bir aymazlığa kalkışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitleri'ne zibidi deme gafletinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığına yakışmayan bu zat, yaptığı patavatsızlıkla da gerçek yüzünü ve terörist seviciliğini apaçık ortaya koymuştur. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, 15 Temmuz'un kurgu olduğunu savunan bu zihniyetin aziz şehitlerimizi ağzına alma hakkı da, haddi de yoktur. Yere düşen tek damla kanlarının hakkını ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize yönelik açıklamasından dolayı Türk vicdanı sandıkta gereken dersi verecektir. Bu gibi insanların siyaseten Türk milletine fayda sağlamak yerine zarar vereceği aşikar olup derhal istifa etmeli ve gereken cezayı almalıdır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.