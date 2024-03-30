Şehit aileleri Özgür Özel'e tepkili! Zibidi çıkışı sonrası isyan ettiler: Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimlere sayılı günler kala yaptığı açıklamada 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak ülkeyi kurtaran vatandaşlara "zibidi" ifadesini kullanması büyük tepki çekti. Şehit aileleri ve gaziler Özel'in sözlerine büyük tepki gösterirken "Özgür Özel terör seviciliğini apaçık ortaya koymuştur" ifadelerini kullandılar. Oğlunu şehit veren baba Selahattin Yalçın'da, "Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. PKK artığı CHP" diyerek Özel'e yüklendi. Şehit ağabeyi gazi Ömer Faruk Çatal ise, "Seçimler yaklaşıyor bununda oy devşirmesi lazım nerden emir alıyor, kimin ağzıyla konuşuyor, kimin sözcülüğünü yapıyor herkes biliyor" dedi. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlara 'zibidi' diyerek hakaret etti. Bu açıklama gazilerimizi ve şehit ailelerini oldukça üzdü.
'TERÖR SEVİCİLİĞİ APAÇIK ORTAYA KOYMUŞTUR'
15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "Sözde genel başkan FETÖ'yü arka bahçesi bilip şehitlerimize gazilerimize ve devletine sahip çıkan halkımıza içinde ki kini gün yüzüne çıkarmıştır. Şehit abisi olarak üzüntümüzü ifade etmeye kelimeler yetmez. Devletimizin kurumlarını gerekli yaptırımlar için göreve çağırıyorum. Bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir aymazlık. İçerisindeki fitneyi ortaya koyarak büyük bir aymazlığa kalkışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitleri'ne zibidi deme gafletinde bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığına yakışmayan bu zat, yaptığı patavatsızlıkla da gerçek yüzünü ve terörist seviciliğini apaçık ortaya koymuştur. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, 15 Temmuz'un kurgu olduğunu savunan bu zihniyetin aziz şehitlerimizi ağzına alma hakkı da, haddi de yoktur. Yere düşen tek damla kanlarının hakkını ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize yönelik açıklamasından dolayı Türk vicdanı sandıkta gereken dersi verecektir. Bu gibi insanların siyaseten Türk milletine fayda sağlamak yerine zarar vereceği aşikar olup derhal istifa etmeli ve gereken cezayı almalıdır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.
'DÜŞMAN ARAMAYA GEREK YOK, DÜŞMAN CHP'
22 yaşındaki Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed, 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek, evden çıkıp arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Muhammed, babasının eve dön çağrısına, 'Tamam baba geleceğim' dedikten sonra atılan bombayla şehit düştü.
Genç yaştaki oğlunu şehit veren baba Selahattin Yalçın da Özgün Özel'e tepki gösterdi. Baba Yalçın, "Bu adam zavallı, çok yazık. Terörist dağda değil Mecliste. Devlet düşmanlarına selam gönderen bir insandan ne beklenir? Mayası bozuk birinden kurtulduk buda aynısı çıktı. Al birini vur öbürüne. Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. Oldum olalı ülke bunlardan çekiyor. Bunlarla cepheye gitsek bizi orada satarlar. Ülke yararına bugüne kadar bir şey yapmışlar m? Yok. Ancak yapılanı yıkmaya çalışan bir parti. PKK artığı CHP. O gün çok uğraştılar tersi olsun diye ama şehitlerimiz, gazilerimiz buna asla vermedi. Ben 22 yaşında oğlumu şehit verdim, onlarda evlerinde yatıyordu. Ama bu dünya gelip geçici öbür dünyada o şehitlerin karşısına nasıl çıkacaklar? Bu gibi insanlar vatan hainidir" diye konuştu.
NERDEN EMİR ALIYOR, KİMİN AĞZIYLA KONUŞUYOR, KİMİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR HERKES BİLİYOR
Bir lisede İnşaat Teknolojileri Öğretmeni olan Ömer Faruk Çatal, Genelkurmay Başkanlığı önünde vurularak gazi oldu. Şarapnel parçasını gurura halen daha vücudunda taşıyan Çatal'ın kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'da 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzey'inde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Ömer Faruk Çatal, "Bu özel denen şahıs daha ne konuşacağını bilmeyen bir adam. Daha seçilir seçilmez eline yüzüne bulaştırdı her şeyi. Bu düşünceler kendisine mi yoksa Ekrem'ciğine mi ait bilmiyoruz. Çünkü hangisi genel başkan belli değil. 15 Temmuz gecesi meydanlara inenler herkes bir parti ve bir cemiyete üye değildi. Hiçbir şey gözetmeksizin her şeyi geride bırakarak meydanlara indi. Orda bir destan yazıldı. Ben o şahsı orda görmedim, nerde sallanıyordu Allah bilir. Seçimler yaklaşıyor bununda oy devşirmesi lazım nerden emir alıyor, kimin ağzıyla konuşuyor, kimin sözcülüğünü yapıyor herkes biliyor. Çünkü bu ve bunun gibilerin yönlendirilmesi çok kolay. O yüzden bu tür insanları başa getiriyorlar. Kukla bu insanlar anlayacağınız. Piyon misali işleri bitince atarlar. İt ürür kervan yürür. Bu millet bu ve bunun gibilere asla fırsat vermemiştir, vermezde. Bunlar 15 Temmuz'un ruhunu bilmez, anlamazlar. Anca çamur atmayı bilirler. Çünkü ellerinden hiçbir şey gelmeyen vasıfsız eleman hepsi" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...
- Tırnak şekliniz buysa zekanız şahane seviyede çıkıyor
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?
- 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!
- SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
- Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak