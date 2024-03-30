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Yurt genelinde "Mercek" operasyonları! 10 ayda 89 bin 915 kişiye işlem yapıldı

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Yurt genelinde Mercek operasyonları! 10 ayda 89 bin 915 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023'ten bu yana, ruhsatsız silah bulunduranlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonlarında 79 bin 235 silah ele geçirildiğini, 89 bin 915 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

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