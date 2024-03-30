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Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara seslendi: En güzel cevap olacak

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara seslendi: En güzel cevap olacak

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır." dedi.

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