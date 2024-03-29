Kemal Kılıçdaroğlu intikam için gün sayıyor! Hançerlenme sonrası ayağa kalkacak: 1 Nisan'dan sonra konuşacak...
CHP'de yaşanan kurultay sonrası koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir iddia geldi. Gazeteci Nuray Başaran Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşırken 1 Nisan'ı işaret etti. aşaran, "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar. Hem beni başarısız buluyorlar, hem destek istiyorlar. Beni hala hançerlemeye devam ediyorlar diyor. 1 Nisan’dan itibaren konuşmaya başlayabilir” ifadelerini kullandı. Başaran ayrıca CHP'de dönen para trafiğine ilişkin elindeki görüntü ve belgeleri 1 Nisan'dan sonra paylaşacağının altını çizdi. İşte detaylar...
14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e devretti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliği kendi tabiriyle arkadan hançerlenerek son buldu. Yerine Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel geçti. Söz konusu olayla CHP tarihinde ilk kez kurultayda bir genel başkan değişikliği yaşandı.
OLAYLI KURULTAYIN PERDE ARKASINDA NE VAR?
Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Nuray Başaran katıldığı canlı yayında tek tek anlatmıştı.
"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"
Kendisini de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU VE PARA KULELERİ HAKKINDA BOMBA İDDİA
Kurultay sonrası neredeyse hiç konuşmayan ancak yaptığı hamlelerle 1 Nisan'ı beklediği alenen anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Nuray Başaran'dan yeni bir iddia daha geldi.
"1 NİSAN'DAN İTİBAREN KONUŞMAYA BAŞLAYACAK"
Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu katıldığı bir canlı yayında açıklayan Başaran, "CHP tabanında ciddi kaygıların uzun süredir olduğunu, kendisine çok telefonlar geldiğini, üzüntülerini bildiren çok partili olduğunu söyledi. Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar. Hem beni başarısız buluyorlar, hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Beni hala hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Kendisi eşiyle birlikte tatil yapıyor. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor. 1 Nisan'dan itibaren konuşmaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.
"DÖNEN PARA TRAFİĞİ HAKKINDA BELGE VE GÖRÜNTÜLER VAR"
Başaran, gerek kurultay sürecinde gerekse belediye başkanlarının adaylaşma sürecinde CHP'de dönen para trafiği hakkında elinde görüntü ve belgelerin olduğunu belirterek "Yapılan kurultay için açılan davalar var, savcılık soruşturmaları devam ediyor. Eldeki bilgi ve deliller var. Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Bildiklerimin ve elimde olanların sadece yüzde 10'unu söylüyorum. Çünkü seçimin kazanılmaması halinde CHP'de bir günah keçisi aranıyor. Yaşananların daha fazlası ortaya çıkacak. Elinde bilgi, belge ve dokümanı olan 6-7 kişi zaten gizlilik kararı olan savcılığa sundu. Benim de elimde görüntüler ve belgeler var hem kongre safhasına hem de belediye başkanlarının adaylaşma döneminde yapılan para alışverişine ilişkin. Partinin geldiği nokta CHP'lileri çok üzüyor. Şuan seçime zarar vermek istemiyorlar ancak 1 Nisan sonrasında elimdeki belgeleri yayınlamama izin verecekler" şeklinde konuştu.
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