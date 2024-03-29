CHP Samsun'da dümeni FETÖ'ye mi kırdı? Atakum adayı Salih Türkel aile bireyleri 1 numaralı hain çıktı
Terör örgütleriyle yakın ilişki kurarak kadrolarından seçilme hakkı tanıyan CHP, şüpheli bir adımı daha Samsun'da attı. Atakum Belediye Başkan adayı gösterilen Serhat Türkel'in ağabeyi Salih Türkel’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Lüksemburg sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Belçika’da yaşayan Salih Türkel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldüğü ve 7 yıldır arandığı öğrenildi. DEM ile "kent uzlaşısı" adı altında kirli bir ittifak yürüten CHP'nin, "Samsun'da dümeni FETÖ'ye mi kırdı?" sorusunu akıllara getirdi.
CHP Genel Merkezi tarafından Samsun'da Atakum Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Serhat Türkel (41) ile ilgili çarpıcı bilgi ortaya çıktı. CHP'nin Belediye Başkan adayı Serhat Türkel'in 51 yaşındaki ağabeyi Salih Türkel'in FETÖ'nün Lüksemburg yapılanması sorumlusu olduğu ortaya çıktı.
Belçika'da yaşayan Salih Türkel'in 2017 yılından bu yana 7 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.
BELÇİKA'DA LÜKSEMBURG SORUMLUSU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgüt bağlantıları diğer FETÖ şüphelileri Hasan Erdem ve Murat Hakan Özçolak ile birlikte ortaya çıkan Türkel'in FETÖ/PDY Lüksemburg yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.
AİLE BİREYLERİNİN ADLİ DOSYASI DA KABARIK ÇIKTI
CHP'li Atakum Belediye Başkan adayı Serhat Türkel ve aile bireylerinin adli kayıtlarının da kabarık olduğu görüldü. 2014'te Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'manevi veya mali haklara tecavüze teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı ve günlüğü 20 liradan 304 günün karşılığı olarak 6 bin 80 lira adli para cezası aldığı belirtildi. Türkel hakkında bulunan adli kayıtların dışında, aile bireylerinin terör suçlarını içeren adli kayıtlarının da olması dikkat çekti.
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