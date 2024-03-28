Seçim öncesi CHP karıştı! Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

CHP'DE PANKART SAVAŞLARI



Sosyal medyadaki söz düellosundan saatler sonra bu kez İstanbul'da bir başka kriz yaşandı. Gece saatlerinde megakentin dört bir yanına asılan pankartlar partiyi karıştırdı.

Üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan ve "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" imzasıyla asılan pankartlarda, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" ifadesi kullanıldı. İmamoğlu'na meydan okuyan bu hamle, sosyal medyada da gündem oldu.