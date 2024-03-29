Türkiye ile ABD'li heyetler arasında üst üste önemli görüşmeler! Masada hangi konular ele alındı?
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, F-16 tedarik süreci, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, DEAŞ ve PKK ile mücadelenin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin detaylar ele alındı. Görüşme sonrası konuşan Akar "Gayet yapıcı ve olumlu bir gelişmeydi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin bugün Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
Heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceğin belirten kaynaklar, görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin ele alınacağını ifade etti.
MSB kaynakları, "Terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda millî güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.
MİT BAŞKANI KALIN İLE DE GÖRÜŞECEKLER
ABD'li heyetin Ankara'da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşeceği bildirildi. MİT ile ABD'li heyet arasında yapılacak görüşmede kili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, DEAŞ ve PKK ile mücadelenin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin detaylar ele alınacak.
BAKAN GÜLER HEYETLE BULUŞTU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.
HULUSİ AKAR'I DA ZİYARET ETTİLER
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Meclis'te gerçekleşen görüşmede Akar, ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diledi.
Rogers ve beraberindekilerin Türkiye'de bulunmasından memnuniyet duyduklarını; ziyaretin, iki tarafında da kendisini yüz yüze ifade etmesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Akar, "Bir süre bir araya gelememiştik. Bundan sonra umuyorum ki ülkelerimizin yararı, NATO, bölgesel kurumlar, barış, istikrar ve Türkiye ile ABD arasında bölgemizdeki bazı sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine ve ziyaretlere devam edeceğiz. Bu çok faydalı olacak. Umarım ziyaretinizden olumlu ve yararlı sonuçlar elde edersiniz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers da heyet olarak Suudi Arabistan ve Pakistan'dan sonra Türkiye'yi ziyaret ettiklerini söyledi.
Temel olarak güvenlikle ilgili ortaklıklara ilişkin konulara odaklandıklarını anlatan Rogers, "Ancak daha çok ortaklığımızı nasıl geliştirebileceğimize ilişkin sizin düşüncelerinizi de öğrenebiliriz. En çok ilgilendiğim konulardan biri Ukrayna krizinin nasıl sonuca bağlanabileceğine dair sizin görüşleriniz." diye konuştu.
"GAYET OLUMLU, YAPICI BİR ŞEKİLDE KONUŞTUK, GÖRÜŞTÜK"
Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, uzun zaman sonra parlamentolar arası görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Genel ve askeri konulardaki problemleri, görüşleri kendilerine ilettiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:
"PKK-YPG konuları da dahil bunlarla alakalı, DEAŞ ile alakalı bugüne kadar bizim yaptığımız mücadelemizi kendilerine ilettik. İsrail konusunda, İsrail'in varlığına karşı bir kastımızın olmadığını fakat diğer taraftan da çocukların, kadınların, masum insanların ölmesinin bir an önce engellenmesi gerektiğini bir kez daha kendilerine ilettik. Yunanistan, Akdeniz konusunda görüşlerimizi, önerilerimizi kendileriyle görüştük. Azerbaycan-Ermenistan konusunda yaptıklarımızı, uzatılan barış elinin Ermenistan tarafından kabul edilmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendi yorumlarını yaptılar. Gayet olumlu, yapıcı bir şekilde konuştuk, görüştük. Türkiye'de veya ABD'de buluşmak suretiyle görüşmelerin devamı konusunda mutabık kalarak ayrıldık."
Bir gazetecinin "F-16 tedarik süreci de gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Akar, bu konunun da görüşmede gündeme geldiğini, F-16 konusunda herhangi bir sorunun olmadığını vurguladı. Akar, "Burada herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar, sözleşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeler var. Onun devamında gelen hadiseler var. Bu artık normal şekilde takibi yapılan, kararlaştırılmış bir proje olarak karşımızda duruyor herhangi bir sorun yok." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Stratejik mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama yapılmıştı. 'Terörle mücadele istişareleri yeniden başlatıldı' ifadesi kullanılmıştı. Bu da gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Akar, konunun görüşmede gündeme geldiğini söyledi. Akar, "PKK'dan, YPG'den rahatsızlığımızı orada tekrar tekrar ifade ettik. Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki PKK-YPG varlığına karşı, DEAŞ varlığına karşı işbirliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini ifade ettik. Diğer konularda da Dışişleri Bakanımız zaten gereğini yapacaktır." dedi.
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