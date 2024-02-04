Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan vatandaşa müjde! Çekmeköy’e metro, gençlere 10 bin TL burs...

"GENÇLERİMİZİN BURS MİKTARINI 10 BİN LİRAYA ÇIKARACAĞIZ"

Gençlerimiz bize geldi ve "7 bin olsun" dediler. Biz de bu güzel yavrularımıza tamam dedik. Tabi bizde müjde bitmez. Çekmeköy'ün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de; gençlerimiz için az görüyoruz. İstanbul'un tüm gençleri duysun.1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız. Diğer yandan da çocuklarımızın yaşayacağı, mutlu aileler kuracağı, huzurla yaşlanacağı İstanbul'u da planlayacağız. Bir taraftan bu çağın, belediyecilikteki doğrularını ısrarla yaparken, bu çağı aşan hizmetleri de İstanbul'umuza kazandıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz" şeklinde konuştu.