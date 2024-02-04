Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan vatandaşa müjde! Çekmeköy'e metro, gençlere 10 bin TL burs...
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz ile birlikte ilçedeki 3. Hamsi Festivali'ne katıldı. Kurum, ""Göreve geldiğimizde İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na en güzel şekilde hazırlayacağız. Belediyecilik tarihinde iz bırakacak yüz yıllık planlama ve strateji dönemine geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kurum, Çekmeköy'e metro müjdesi verirken, İBB olarak gençlerin burs miktarını 10 bin TL'ye çıkaracaklarını duyurdu.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurum, "Göreve geldiğimizde; İstanbul'u Türkiye yüzyılına en güzel şekilde hazırlayacağız. Belediyecilik tarihinde iz bırakacak olan "100 yıllık Planlama ve Stratejiö dönemine geçeceğiz. Bunun için de bir yandan hayatımızda acilen değiştirilmesi gereken zorlukları süratle gidereceğiz. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz, 7-24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Sözlerimin hemen başında gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterimizin kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza; yine Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan pilotumuz Cemil Gülen kardeşimizle ilgili bir anekdotu da sizlerle paylaşmak isterim. Biz Bozkurt'ta devletimizin tüm imkân ve kabiliyetini vatandaşlarımız için seferber ettiğimiz sırada kendisi sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yapmak, vatandaşlarımıza yardım etmek için kullandığımız helikopterin pilotuydu. Gece gündüz demeden o kadar fedakârca çalıştı ki bizim mesai arkadaşımız oldu. Dün gece arkadaşlar acı haberi bana getirdiklerinde hakikaten çok üzüldüm. Biz ondan razıyız. Rabbim de razı olsun, gani gani rahmet eylesin" dedi.
ÇEKMEKÖY'E METRO MÜJDESİ
Kurum, "Bugün İstanbul'umuza, İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı; 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk. Bir, Çekmeköy'de tüm trafik sorununu bitireceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak; CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız. İki, Taşdelen'de her geçen gün artan trafiği hızla çözeceğiz. İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa sürede tamamlayacağız. Üç, Köprülü kavşağımız Nev Eser Konaklarının oradan trafiği yerin altına alacağız. Böylelikle şehrimize 12 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracağız. Yolun iki yakasını birbirine kavuşturacak, sizlere derin bir nefes aldıracağız. Dört, Kuzey Marmara Otoyolundan 2. köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalmeşe çıkışını vereceğiz. Beş, Çekmeköy Belediyemiz sağ olsun gençlerimize 5 bin lira burs veriyordu.
"GENÇLERİMİZİN BURS MİKTARINI 10 BİN LİRAYA ÇIKARACAĞIZ"
Gençlerimiz bize geldi ve "7 bin olsun" dediler. Biz de bu güzel yavrularımıza tamam dedik. Tabi bizde müjde bitmez. Çekmeköy'ün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de; gençlerimiz için az görüyoruz. İstanbul'un tüm gençleri duysun.1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız. Diğer yandan da çocuklarımızın yaşayacağı, mutlu aileler kuracağı, huzurla yaşlanacağı İstanbul'u da planlayacağız. Bir taraftan bu çağın, belediyecilikteki doğrularını ısrarla yaparken, bu çağı aşan hizmetleri de İstanbul'umuza kazandıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz" şeklinde konuştu.
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