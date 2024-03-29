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Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG güncellendi! İşte yeni özellikleri...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG güncellendi! İşte yeni özellikleri...

Türkiye'nin gururu yerli ve milli olarak üretilen elektrikli aracımız TOGG'a güncelleme geldi ve yepyeni özelliklere sahip oldu. TOGG, resmi sosyal medyasından aracın özelliklerini paylaştı. İşte TOGG'a yeni eklenen detaylar ve yeni özellikleri...

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç, TOGG güncellendi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler;

Yüz tanıma ile oturum açma

Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi

Yeni renk temaları



Akıllı cihaz profil kişiselleştirilmesi

Zenginleştirilmiş dairesel kumanda

Akıllı cihaz iklimlendirme planlayıcı

Trumore Akıllı Cihazım

T10X zemin görüntüleme teknolojisi

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