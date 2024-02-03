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İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi: "Halledeceğiz..."

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Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi: Halledeceğiz...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İstanbul'u karış karış gezen Kurum, Mahmutbey Kavşağı'na ilişkin müjde verdi. Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz." dedi. Öte yandan bir esnaf ise Kurum'a "Büyükşehir sizinle muradına erecek." sözleriyle destek verdi.

Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.

"BÜYÜKŞEHİR SİZİNLE MURADINA ERECEK"

Esnafın "Büyükşehir sizinle muradına erecek." sözleriyle destek verdiği Kurum, balık tezgahlarını da gezdi.

"İSTANBUL'U ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Kurum, "Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul'un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun." diyen esnafa, "Çok çalışacağız, İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturacağız." şeklinde yanıt verdi.

Vatandaşların İstanbul'dan yana dertlerini de dinleyen Kurum, bir kişinin Mahmutbey Gişeleri'nden şikayetini dile getirmesi üzerine, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz. Biz ne söylediysek, o sözümüzün arkasında durduk." ifadelerini kullandı.

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