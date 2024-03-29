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EPDK'nın deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için verdiği borç erteleme kararı Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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EPDK’nın deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için verdiği borç erteleme kararı Resmi Gazete’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesi kararı; Resmi Gazete'de yayımlandı.

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