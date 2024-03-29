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CHP'de istifa depremi! 50 CHP üyesi seçime saatler kala AK Parti’ye geçti

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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CHP’de istifa depremi! 50 CHP üyesi seçime saatler kala AK Parti’ye geçti

31 Mart yerel seçimlere artık sayılı saatler kala Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50 üyesi, AK Parti’ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’yı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Mamak’ta özellikle bazı bölgelerin DEM Partisine yoğun şekilde destek verildiği biliniyor.

Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere 30 saatten az bir süre kaldı. Bunun öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşanıyor.

50 CHP ÜYESİ İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI
Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda, Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı'yı destekleyeceklerini duyurdu.



AK Parti'ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR"
Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, "AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP'den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak'ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak'ı hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

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