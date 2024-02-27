CHP’de bu da oldu! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu’nu narkozlu halde istifaya zorladılar

'HUKUKA AYKIRI BİR SÜREÇ, İTİRAZ ETTİK'



Ciravoğlu'nun adaylıktan hukuka aykırı şekilde el çektirildiğini belirten Edirne Barosu Avukatlarından Cansın Çoğal da, "Bunun haksız ve hukuka aykırı bir süreç olduğunu düşündüğüm için Atatürk ilkelerine bağlı bir avukat olarak, bir Edirne vatandaşı olarak bu karara itiraz etmek istedim. Şu an itirazımızı ilçe seçim kuruluna verdik. Bu karara karşı çıkıyoruz. İnşallah sonuç olumlu olur. Benim düşünceme göre, Şükrü beyin istifası kabul edilmez ve adaylığı düşmediği için kendisi devam eder." şeklinde konuştu.