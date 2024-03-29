AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında yer alan satır başları:

Seçim zamanı geldiği zaman herkes SKM dediğimiz Seçim Koordinasyon Merkezi'ne tabi olur. Arkadaşlarımız farklı illere gider kendi illerine de gider. Bizim öylesine güçlü bir altyapımız var ki, seçim ufukta gözüktüğü anda bütün bu planlamalar yapılır. Atılan her adım ince bir planlamanın ürünü. Bizim Seçim İşleri Başkanlığımız belki de 4-5 yıl boyunca bunun hazırlığını ve tatbikatını yapar. Kimin nerede görev yapacağı kimin hangi sandıkta görev alacağı bellidir. Bugün siyasal katılımdan bahsediyorsak, demokrasinin derinleşmesinden bahsediyorsak; bugün baktığımızda bunun ana kolonları şehirler üzerinden kurulur. Şehirler artık ana aktör durumda. En ücra yere kadar şu anda aşağıdan yukarıya yönetimi belirleyecek, o şehrin yönetimde söz sahibi olacak yöneticilerin belirlenmesi için kampanya yapıyoruz. Bu demokrasinin gücünü, sadece ana damarlarında değil kılcal damarlarında sirayet ettiğini gösterir. Demokrasi dediğimiz şey yerel yönetimlerdir.

"MUHTARLARLA TOPLANTI YAPAN TEK LİDER CUMHURBAŞKANIMIZ"

Fazla afiş dağıtılması tartışmasını takip ediyorum. Seçim geçtikten sonra bir problem olarak ortada oluyor. Bir açıdan aslında demokrasinin gücünü gösteriyor. Yukarımızda savaş var. En kılcal damara kadar demokrasi mekanizmasına sahipsiniz. Onun yan ürünü olarak bu tip şeyler oluyor. Adaylar kendilerini afişlerle, bilboardlarla, kampanyalarla tanıtıyorlar. Bu iş sokaktan başlıyor. Demokrasi bilinci beldeyi, ilçeyi, şehri ve ülkeyi etkiliyor. Yerel seçimlerin en canlı bölümü muhtarlarımızın kampanyalarıdır. Oradaki yarış ve temalar belkide yerel seçimin en büyük neşesi ve canlı boyutunu oluşturur. Belki de dünya tarihinde muhtarlarla bu derece buluşan, bu kadar toplantı yapan tek siyasi lider Cumhurbaşkanımız. Külliye'de Cumhurbaşkanımızla muhtarların buluşmasını düşünün.

YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

Eğer siz yeni bir yaşam alanı oluştururken, şehrin merkezi ile bağlantısını doğru kurarak yaparsanız bu demokratik tutum olur. Ama gettolaştırıcı yaşam alanı oluşturursanız ana agoradan; yani meydandan, şehrin yaşayan merkezinden koparırsanız o zaman antidemokratik bir yapıyı ortaya çıkarır. Bütün bunların hepsi bir yerel yöneticiden beklenilen taleplerdir. Şimdiki Çevre Bakanımız Mehmet Bey, yerel yönetimlerden sorumlu iken, Kızılcahamam'da belediye başkanları ile toplantıda benden de bir sunum talep etmişlerdi. Ben de yerel yönetim demokrasi ilişkisini anlatırken bu örneği verdim.

"ADAYLARIMIZ ÇOK İYİ PROJELER HAZIRLADI"

Performans konsuunda her zaman sahayı diri tutma şeklinde bir çalışma mekanizmamız var. Bizim zaten Cumhurbaşkanımız günde 2 il, dönüp de 2 toplantı üstüne yapıyor. Bu tempoya yetişmek için adaylarımız da çok gayretli. Anketlerden tutun da çeşitli illerden taleplere kadar. Artık sandığa geldik. Gördüğüm şudur; birçok çeşitli projeler konusunda ciddi talep olan illerin, karşılamaya dönük olarak adaylarımız çok iyi proje hazırladılar. Adaylarımızın toplumsal talebe göre kampanya yaptıkları konusunda mutmainiz.