Büyük Birlik Partisi’nden Cumhur İttifakı’na destek! Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözü ile duyurdular: İlay-i Kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert şu ifadeleri kullandı:



Büyük Birlik Partisi, 15 TEMMUZ 2016 tarihinde sokakta Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakının ortağıdır.Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin Yazcıoğlu Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız. Bir konuşmasında şehit liderimiz: Seçim demokratik hakkımız olarak düşünülsün. Herkes sandıkta ne yaparsa yapsın, insanlar birbirini kırmasın. "Seçimler kavga aracı olmasın sel gider kumu kalır bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız." sözleri ile yakın siyasi tarihimize imzasını atmıştır.Bizler Büyük Birlik Partisinin davasının davacıları, teşkilat mensupları, Alperenleri olarak Şehit Liderimizden ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'den gördüğümüz milliyetçi, maneviyatçı, demokrat siyaset anlayışı ile görev yapmaktayız.