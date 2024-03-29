Büyük Birlik Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek! Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözü ile duyurdular: İlay-i Kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız
İstanbul Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayına destek istedi. Mert yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi sevdalılarını yukarıda belirttiğim geçerli nedenlerden dolayı AK Parti adayına oy kullanmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu. Öte yandan 31 Mart desteğini Merhem Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız" sözleri ile duyurdular.
Yerel seçimlere sayılı zaman kala İstanbul Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayına destek istedi.
"AK PARTİ ADAYINA OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"
"Büyük Birlik Partisi, 15 TEMMUZ 2016 tarihinde sokakta Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakının ortağıdır. Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız" diyen Murat Mert, "Büyük Birlik Partisi sevdalılarını yukarıda belirttiğim geçerli nedenlerden dolayı
AK Parti adayına oy kullanmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert şu ifadeleri kullandı:
Büyük Birlik Partisi, 15 TEMMUZ 2016 tarihinde sokakta Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakının ortağıdır.Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin Yazcıoğlu Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız. Bir konuşmasında şehit liderimiz: Seçim demokratik hakkımız olarak düşünülsün. Herkes sandıkta ne yaparsa yapsın, insanlar birbirini kırmasın. "Seçimler kavga aracı olmasın sel gider kumu kalır bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız." sözleri ile yakın siyasi tarihimize imzasını atmıştır.Bizler Büyük Birlik Partisinin davasının davacıları, teşkilat mensupları, Alperenleri olarak Şehit Liderimizden ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'den gördüğümüz milliyetçi, maneviyatçı, demokrat siyaset anlayışı ile görev yapmaktayız.
"CHP VE DEM ŞER İTTİFAKI"
Bayrampaşa ilçesinde aday olduğumuz süre içerisinde yaptığımız saha çalışmalarında gördüğümüz bazı kirli ilişkiler, kent uzlaşısı adı altında CHP ve DEM partilerinin milli olmayan şer ittifakının; Bayrampaşamıza, Ülkemize, Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine zarar getireceğini gördüğümüz için; hiç bir maddi beklenti içinde olmadan, herhangi bir pazarlığın tarafı olmaksızın, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı davranmamak adına Ak Parti adayını desteklemek üzere, Genel Merkezimizin, İl Başkanlığımızın ve İlçe Başkanlığımızın bilgisi dahilinde adaylığımı geri çekiyorum.
"MÜSLÜMANLARIN İKTİDAR OLMASINI ENGELLEDİNİZ SÖZÜNÜ SİZE SÖYLETMEYECEĞİM"
Büyük Birlik Partisi sevdalılarını yukarıda belirttiğim geçerli nedenlerden dolayı Ak Parti adayına oy kullanmaya davet ediyorum. Açıklamama, Şehit Liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlunun yine tarihe geçmiş bir sözü ile son veriyorum. "Müslümanların iktidar olmasını engellediniz sözünü size söyletmeyeceğim" BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Temmuz 1996'daki sözleri hafızalardaki yerini koruyor. Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Erbakan Hoca da o sözleri alkışlamıştı. Var olsun teşkilat. Var olsun Alperenler.
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