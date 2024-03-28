Türkiye pazar günü sandık başında! MHP’li İzzet Ulvi Yönter A Haber’de: İstanbul esaretten kurtulacak

TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK İSTİYORLAR

Bizim karşımızda bir utanç ittifakı var. Dün Esenyurt İttifakı diye bir şeyden bahsetmişler. Siz orayı kime teslim ettiniz. Ya Esenyurt'un İstanbul'dan ayrılmasını isteyen bir adamı aday ilan ettiniz. Ahmet Özer'i aday yaptılar. İstanbul'u ve Türkiye'yi bölmek mi istiyorsunuz. CHP artık nir Milli Güvenlik sorunu haline gelmiştir. Milletimiz 31 Mart'ta zillet partilerine son vermelidir. Bu devir artık kapanmalı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a ayıracak vakti yok. Şehrin başına bir şey geldiğinde hep başka yerlerden çıktı. Seçilmeyecek ama seçilse bile Belediye Başkanlığını bırakıp gidecek. Ekrem İmamoğlu ağır bir yüktür. Bu adam bir vebal ve günahtır. İstanbullu doğal afetlerle boğuştu Ekrem İmamoğlu keyif yaptı. Rahatına düşkün biri. Biz de kendimize yakışanı yapalım ve hizmet edelim.