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Türkiye pazar günü sandık başında! MHP’li İzzet Ulvi Yönter A Haber'de: İstanbul esaretten kurtulacak

GÜNDEM Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Türkiye pazar günü sandık başında! MHP’li İzzet Ulvi Yönter A Haber’de: İstanbul esaretten kurtulacak

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Pazar günü sandık başına gidiyor. Heyecanlı bekleyiş başladı. Büyükşehirlerde ne olacak? Sandık sonuçları nasıl olacak? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzzet Ulvi Yönter: Seçime artık 2 gün kaldı. Bize düşen bu 2 gün içerisinde elimizden gelen tüm çabayla vatandaşlarımıza ulaşmak, ikna etmek ve Cumhur İttifakı'nı anlatmaktır. Bizim derimiz İstanbul'u zilletten kurtarmaktır. Hepimiz seferberlik halindeyiz. Bugün Sultanbeyli, Ümraniye, Ataşehir'de çalışmalarda bulunduk. Şu anda Üsküdar'da çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız bize Cumhur İttifakı'nın başarısını müjdeliyor.

İSTANBUL'DA ESARET DÖNEMİ BİTECEK

Allah'ın izniyle hem Üsküdar'da hem İstanbul'da Cumhur İttifakı kazanacak. Demokratik şölen havasında İstanbul esaret ve israf döneminden kurtulacak. İstanbul kamburundan PKK ittifakından kurutulacak. İstanbul kendisine tepeden bakan, Saraçhane'yi yarı zamanlı işe çeviren şehirden başka gündemleri olan Ekrem İmamoğlu'nda kurtulacak.

ZİLLETİN GÖLGESİNDEN KURTULMALIYIZ

Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. İstanbul'da ilçelerde de istikrar devam edecek. Bizim ekiplerimiz inanmış bir şekilde çalışıyor. Teşkilatlarımız 7/24 esasına göre hiç durmaksızın çalışıyorlar. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları kapsamında biz yerimizde 1 saniye durmuyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz, yerel yönetimlerin merkezi yönetime müzahir olması Türkiye'nin geleceği açısından bir mecburiyet. Artık zilletin gölgesinin düştüğü yerel yönetimlerden kurtulmalıyız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DARBEYE DİRENENLERE HAKARETİ

Özgür Özel ne dediğinin farkında değil. Özgür Özel siyasi bir ucubeye dönmüş vaziyette. Özgür Özel'e oturmuş olduğu koltuk 100 gömlek fazla geldi. Şuurunu kaybetmiş durumda. Müktesabatı yok siyasi tecrübesi yetersiz. Onun baktığı yer Türkiye değil durduğu yer Türkiye değil. 'Gençler darbe yaparsa teslim olurum' diyen birinden bahsediyoruz. Bu nasıl bir akıldır. CHP darbeci zihniyete teslim olmuştur. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler aslında 15 Temmuz'da bu millete bomba atanların suç ortağıdır. Bakıldığı zaman FETÖ ve PKK'ya sığınıyorlar.

TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK İSTİYORLAR

Bizim karşımızda bir utanç ittifakı var. Dün Esenyurt İttifakı diye bir şeyden bahsetmişler. Siz orayı kime teslim ettiniz. Ya Esenyurt'un İstanbul'dan ayrılmasını isteyen bir adamı aday ilan ettiniz. Ahmet Özer'i aday yaptılar. İstanbul'u ve Türkiye'yi bölmek mi istiyorsunuz. CHP artık nir Milli Güvenlik sorunu haline gelmiştir. Milletimiz 31 Mart'ta zillet partilerine son vermelidir. Bu devir artık kapanmalı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a ayıracak vakti yok. Şehrin başına bir şey geldiğinde hep başka yerlerden çıktı. Seçilmeyecek ama seçilse bile Belediye Başkanlığını bırakıp gidecek. Ekrem İmamoğlu ağır bir yüktür. Bu adam bir vebal ve günahtır. İstanbullu doğal afetlerle boğuştu Ekrem İmamoğlu keyif yaptı. Rahatına düşkün biri. Biz de kendimize yakışanı yapalım ve hizmet edelim.

MURAT KURUM SORUNLARI ÇÖZECEK

Aklında sadece İstanbul'u taşıyan Murat Kurum İstanbul'a yakışacaktır. İstanbul'u geleceğe taşıyacak olan Murat Kurum'dur. İstanbul'un 2 temel sorunu var; biri deprem diğeri trafik yani ulaşım. Murat Kurum öncelikli sorunun deprem olduğunu söyledi. Konut üretimi konusunda çok kararlı görünüyor. Trafik yoğunluğunu azaltacak projeler var. Ekrem İmamoğlu ise 5 yıl önce vermiş olduğu sözü unutmuş durumda. Adam vaatlerini unutmuş.

CHP VE DEM İTTİFAKI

CHP ve DEM arasında açık bir ittifak var. Belediye bürokrasisini paylaşmışlar. Yönetimleri ve meclis üyeliklerini paylaşmışlar. Bunun adına da kent uzlaşı demişler. Bu bir ihanet ittifakıdır. Alın birini burun ötekine.

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