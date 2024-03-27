Özgür Özel, 15 Temmuz’da darbeye direnenleri ’zibidi’ diyerek hedef aldı

BAYRAK DALGALANIYORSA...

İşte Özgür Özel buraya gidenlere zibidi diyor. Biz burada belki onları hedef almamıştır diye iyi niyette bulunalım Ama en kötü ihtimalle o söylediği zibidi yenilir yutulur değil. O zibidi diye ifade ettiği kişiler bu vatanını evladı ve bekası için oradaydılar. Biz şu anda bu vatanda mutlu şekilde yaşıyorsak ve en azından üzerimizde dalgalanan bir bayrak varsa o gece hayatını kaybeden şehitlerimiz sayesindedir."