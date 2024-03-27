Özgür Özel, 15 Temmuz'da darbeye direnenleri 'zibidi' diyerek hedef aldı
PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak yapan CHP’nin Eş Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz'da darbeye direnenleri 'zibidi' diyerek hedef aldı. Özgür Özel’in şehitleri hedef alan sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
14-24 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkan CHP savrulmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun parayla aldığı delegelerin oylarıyla Kurultay'da Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel ilk iş olarak Kandil'den talimat alan DEM ile kent uzlaşı adı altında ittifak kurdu. CHP listelerinden Meclis Üyesi olma hayali kuranlar ittifakı itiraf ederken Özgür Özel her geçen gün bir skandala imza atıyor.
SKANDALA İMZA ATTI
CHP İstanbul İl Binası için "paradan kuleler" yapılırken Ekrem İmamoğlu Emirgan'daki 3 kaçak villası ile ortalıkta dolaşırken vergi kaçırıldığını söyleyen Özgür Özel hiç utanmanda 15 Temmuz'da sokağa çıkanları hedef aldı ve onlara "Zibidi" dedi.
DARBEYE DİRENENLERE "ZİBİDİ" DEDİ
Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden DEM'e peşkeş çektiği Esenyurt ortadayken şu skandal sözleri kullandı:
"Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa, o çağırdı diye havaalanına ciplerle giden, cipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen 7 zibidi beka sorununu çözmez. O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler kurtaramaz."
ÇOK BÜYÜK KÜSTAHLIK
Bu sözlere tepki gösteren A Haber spikeri Hikmet Öztürk, "Eğer Özgür Özel 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin kurtarılması için demokrasimize ve milletimize sahip çıkmak için vatandaşları çağırdığında havalimanına akın akın giden gençleri ve insanları hedef alarak söylemişse büyük bir küstahlık yapmıştır." dedi.
ORADA ŞEHİT DÜŞENLER VAR
Hikmet Öztürk sözlenin devamında, "Bu insanlara zibidi diyor. Eğer öyle söylemişse burada şehit olanlar var. Bilindiği gibi 15 Temmuz Hatıra Müzesi var. Orada o gece şehit olanların ayakkabıları sergileniyor. Bunların içinde markalı olan ayakkabı da olabilir. Üzerinde kaliteli kıyafeti olan insanlar da yani parası olan insanlar da "ben kendimi kurtarımım" demeden gittiler ve bu vatanı kurtarmak için kendi canlarını verdiler.
BAYRAK DALGALANIYORSA...
İşte Özgür Özel buraya gidenlere zibidi diyor. Biz burada belki onları hedef almamıştır diye iyi niyette bulunalım Ama en kötü ihtimalle o söylediği zibidi yenilir yutulur değil. O zibidi diye ifade ettiği kişiler bu vatanını evladı ve bekası için oradaydılar. Biz şu anda bu vatanda mutlu şekilde yaşıyorsak ve en azından üzerimizde dalgalanan bir bayrak varsa o gece hayatını kaybeden şehitlerimiz sayesindedir."
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