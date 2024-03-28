Bakan Bayrakatar: Karadeniz’de Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık

TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ ENERJİ FİLOSU

Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.



Ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de filoya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı. Gemi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine Sakarya açıklarında devam ediyor.