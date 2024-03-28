Bakan Bayrakatar: Karadeniz'de Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de yeni bir keşif kuyusu kazmaya başladığını açıkladı. Keşif kuyusu Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor.
Enerji ve Taii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz'den gelecek güzel haberin sinyali verdi. Bakan Bayraktar, "Dün akşam itibariyle Karadeniz'de Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Keşif kuyusu Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor." dedi.
TÜRKİYE YENİ KEŞİF PEŞİNDE
Karadeniz'de doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
FİYATLAR DEĞİŞMEYECEK
Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi.
TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ ENERJİ FİLOSU
Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.
Ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de filoya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı. Gemi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine Sakarya açıklarında devam ediyor.
ANTALYA AÇIKLARINDA ARAMA
Fatih gemisinden sonra 2018'de envantere katılan Yavuz sondaj gemisi de Sakarya açıklarında çalışmalarını yürütüyor.
Ülkenin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. Halihazırda, Zonguldak açıklarında Türkali-9 kuyusu yakınlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, Abdülhamid Han ise Akdeniz'de Antalya açıklarında çalışıyor.
KARADENİZ'DE GÖREV EMRİ
Deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon'da, Oruç Reis sismik gemisi de Zonguldak'ta göreve hazır şekilde bekliyor. Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan söz konusu filonun, önümüzdeki yıllarda yeni gemilerle büyütülmesi hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu