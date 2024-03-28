İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm vurgusu: İstanbul’un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak

Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını vurgulayan Kurum, "Okmeydanı'nın yarınları için bu mücadeleyi başlattık. 1 Nisan sabahı İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Okmeydanı'nda, her mahallede bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz. Her mahallede İstanbul'umuzu geleceğe hazırlarken göreceksiniz çünkü biz eser adamlarıyız." diye konuştu.