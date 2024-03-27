Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! 21 isim istifa ederek AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah Partisi’nde yeni istifalar yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent’te aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 21 isim Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Yeni Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili partiden istifa ederek, AK Parti'ye geçiş yapmış ve rozetini Başkan Erdoğan takmıştı. YRP yönetimini eleştiren Pamukçu, "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi! Kötülüğünü önlemek için AK Parti'ye geçerim." demişti.
AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi.
Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara İl Başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 19 kişi AK Parti'ye katıldı.
Ak Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.
Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katılmıştı. Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Pamukçu'ya parti rozetini Başkan Erdoğan takmıştı.
"ERBAKAN HOCA CHP'Lİ ADAYI DESTEKLEMEZDİ! KÖTÜLÜĞÜ ÖNLEMEK İÇİN AK PARTİ'YE GEÇERİM"
YRP yönetimini eleştiren Suat Pamukçu, "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi! Kötülüğü önlemek için AK Parti'ye geçerim" demişti.
Yeniden Refah'tan Ak Parti'ye katılanlar tam liste şöyle:
ANKARA İL SİYASİ İŞLER BAŞKANI İL BAŞKAN YARDIMCISI HAKİ GÜNER
GENEL MERKEZ EĞİTİM BAŞKAN YARDIMCISI ŞEVKET ALAKOÇ
GENEL MERKEZ ENGELLİLER KOORDİNASYON BAŞKAN YARDIMCI BÜLENT AKILLI
ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI MUHAMMED EMRE AKTAŞ
ALTINDAĞ İLÇE BAŞKANI AYDIN ÜNSAL
AKYURT İLÇE BAŞKANI MUHARREM ÇUKURTARLA
ÇAMLIDERE İLÇE BAŞKANI ALİ ERSOY
ELMADAĞ İLÇE BAŞKANI ŞENER AKIN
HAYMANA İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI HALİL İBRAHİM AYSI
KAHRAMANKAZAN İLÇE BAŞKANI ÖZGÜR ÖZDEMİR
KIZILCAHAMAM İLÇE BAŞKANI VEKİLİ FATİH DEMİRELLİ
MAMAK İLÇE BAŞKANI ERCAN ÇETİN
YENİMAHALLE İLÇE BAŞKANI AYTAÇ KILIÇ
POLATLI İLÇE BAŞKANI MUZAFFER ÖZTÜRK
ANKARA İL TEŞKİLAT BAŞKANI HÜSNÜ MURAT BİLEN
ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI ABDULLAH AKAR
ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI SAFFET ÖZEN
ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR DOĞAN
ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI FATİH DEMİR
ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI KEMAL KARA
ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISIM MEMİŞ TOPRAK
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