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Beyoğlu'nda park halindeki 3 araç yandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Beyoğlu’nda park halindeki 3 araç yandı

Beyoğlu'nda park halindeki 3 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayı gördüğünü söyleyen Murat Kartal, içeride sigara içildiğini belirterek, "Ben arkadaşlara 'Ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Ağabey arabanın içini yaktık, söndüreceğiz.' dediler. 'Söndüremedik', dedi. İzmarit düştü, yandı." ifadesini kullandı.

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