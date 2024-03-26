AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu'dan A Haber'e özel açıklamalar: Yeniden Refah Partisi çizgisinden uzaklaştı
Yeniden Refah Partisi'nden kuruluş çizgisinden uzaklaştığı için ayrılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti saflarına katıldı. Başkan Erdoğan'ın rozetini taktığı Pamukçu A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken YRP'nin Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunun altını çizdi. Pamukçu, “Bu seçim 2028’in provası olacak. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsün” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını belirterek istifa etti. 24 Mart günü yapılan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu, AK Parti'ye geçti.
"BU SEÇİM 2028'İN PROVASIDIR"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Suat Pamukçu, YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını dile getirdi.
Pamukçu "Yeniden Refah Saadet Parti görevi yapamadığı için kuruldu ancak ne yazık ki son zamanlarda gördüğümüz şey yoldan sapıldığı. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsünler. 31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grup var. 2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim" dedi.
"NE ZAMAN AYASOFYA CAMİ OLURSA…"
Yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu da dile getiren Pamukçu, "Erbakan hocanın siyasetinin temeli CHP'nin bir daha bu ülkede tek başına iktidar olmamasına dayanır. Yaşadığı o dönemin zulmünden aldığı dersle hep bu hedefi gözetmiştir. Erbakan hocamız, her yıl 29 Mayıs'ta yapılan fetih mitingleri yapardı. Her mitingde ne zaman Ayasofya, cami olarak açılırsa bilin ki hak iktidardadır demiştir. Buna milletimiz karar verecek" ifadelerine yer verdi.
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