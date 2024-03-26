AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan A Haber’e özel açıklamalar: Yeniden Refah Partisi çizgisinden uzaklaştı

"BU SEÇİM 2028'İN PROVASIDIR"

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Suat Pamukçu, YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını dile getirdi.

Pamukçu "Yeniden Refah Saadet Parti görevi yapamadığı için kuruldu ancak ne yazık ki son zamanlarda gördüğümüz şey yoldan sapıldığı. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsünler. 31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grup var. 2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim" dedi.