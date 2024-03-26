Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa’da dağıldı! Kadrolar istifa edip AK Parti’ye katıldı

"BU MEMLEKETTE DİKİLİ AĞACI OLMAYANLAR BUGÜN ADAY OLMUŞLAR"

AK Parti Şanlıurfa MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız ise konuşmasında; "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Dün neysek bugün de o'yuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yanında durmaya devam edeceğiz. Liderimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Hiçbir zaman makam ve mevki peşinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. İnandığım bir lider var. Yolun sonu ne olursa olsun devam… Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımız bu şehre hizmet ediyor. 5 yıldır bu şehre çok güzel şeyler yaptı. Çok büyük projelere imza attı. Bu memlekette dikili ağacı olmayanlar bugün aday olmuşlar. 4 dönemdir ne yaptın ki yarın ne yapacaksın bu memlekete…" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yoğun bir katılımla seçim ofisi önüne gelen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerini açıklayan 39'u Yeniden Refah Partisinden olmak üzere Anavatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Güneş ve Heyeti de AK Parti'yi ve yeni dönemde şehri şahlandıracaklarına inandıkları Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerini açıkladılar.

"ZEYNEL BAŞKANI DESTEKLEME KARARI ALDIK"

AK Parti'ye katılım sağlayanlara AK Parti rozetlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül takarken katılım sağlayanlar ve destek verenler de birer konuşma yaparak bundan sonra AK Parti saflarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda AK Adayların yanında yer alacaklarını ifade ettiler.

BAŞKAN BEYAZGÜL, "EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül rozet takma merasiminin ardından Yeniden Refah Partisinden AK Parti saflarına katılanlara, daha önceden aramıza katılanlara, Anavatan Partisinden aramıza katılanlara ve siz değerli vatandaşlarımızın misafirlerimizin hepsine selam olsun. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Evinize yuvanıza hoş geldiniz." diye konuştu.