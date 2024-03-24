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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı

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Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden milletvekili Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı

Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı. Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Pamukçu'ya parti rozetini Başkan Erdoğan taktı.

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