Türkiye’de işsiz Londra’da patron! Mansur Yavaş Türkiye’de iş bulamayan kızına Londra’da şirket kurdu...

EN AZ 50 BİN EURO GEREKİYOR

İngiltere'de kurulan şirketin adı ise YVS IT LTD olarak tespit edildi. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallıktaki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü. Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 Bin Euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.